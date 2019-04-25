Лидер британских лейбористов отказался от обеда с Трампом

Глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин отказался от приглашения посетить официальный обед, на котором будет присутствовать президент США Дональд Трамп во время его ожидаемого визита в Великобританию в июне, сообщает Guardian.

По мнению Корбина, "для поддержания отношений с США не нужны пышность и церемонии".

"Тереза Мэй не должна расстилать красные дорожки в честь президента, который отрицает глобальное потепление и использует расистскую и женоненавистническую риторику", - сказал Корбин.