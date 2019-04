И тут глава государства невольно раскрыл причину, по которой его так тепло встречали руководители Китая и других стран. По его словам, одним из основных приоритетов страны являются инвестиции в сферу транспорта. Пользуясь своим географическим расположением и инвестируя в транспортный сектор, Азербайджан создает мост между Азией и Европой. И хотя страна не имеет выхода к морю, она превратилась в один из транспортных центров, создала разветвленную железнодорожную сеть. За последние 15 лет в стране проложено 15 тыс. км дорог и автомагистралей. А создав современную транспортно-логистическую инфраструктуру, Азербайджан превратился не только в транспортный центр, но и способствует сотрудничеству между странами, участвующими в проектах "Восток-Запад" и "Север-Юг".

Исторический визит Ильхама Алиева был закреплен подписанными соглашениями, представляющими стратегическую значимость: в рамках визита главы государства подписаны соглашения с китайскими компаниями, диапазон которых весьма широк – от сельского хозяйства до ИКТ. Так, между гигантской китайской госкорпорацией China CAMC Engineering Co. Ltd. (CAMCE) и азербайджанской AS Qrup İnvestment подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве по реализации крупных проектов. CAMCE окажет финансовую и консультационную поддержку AS Qrup İnvestment по двум направлениям – создание агропромышленно-логистического центра и расширение логистической базы. По первому направлению расширится деятельность компании AS Aqro, принадлежащей AS Qrup İnvestment - в Губе, Гёйчае и Баку будут созданы агропромышленно-логистические центры. А второе направление нацелено на кратное увеличение логистических услуг, осуществляемых группой компаний.

Будет увеличена база компании Fresh Logistics, число грузовиков с холодильными установками будет доведено до 200. Компания в настоящее время осуществляет грузоперевозки внутри страны и за рубеж с помощью 20 грузовиков с холодильными установками. В рамках соглашения стороны также изучат потенциальные возможности сотрудничества по другим направлениям, для чего предусмотрены взаимные визиты и встречи на уровне руководства компаний.