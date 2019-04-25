Эльнур Мамедов 02:37

На этой неделе состоялся рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пекин по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Цель визита - участие во Втором международном форуме "Один пояс, один путь". Местные СМИ подробно освещали ход проведенных главой государства встреч, его выступления, а также состоявшиеся в рамках визита деловые встречи китайской и азербайджанской сторон. Но все это описывалось как-то сухо и языком официоза. Хотя за каждой сухой официальной информацией отчетливо проглядывается событийная хроника, представляющая историческую значимость для Азербайджана.

Для участия в работе форума в Китай прибыли десятки глав государств и правительств, что подчеркивает стратегическую важность исторической встречи. Однако президент Ильхам Алиев приехал одним из первых, и, как показали последующие встречи, консультации и выступления главы государства, визит преследовал стратегически важные цели и задачи. Хотя мероприятие в целом носит экономический характер, не меньшее внимание в ходе своего визита Ильхам Алиев уделил и политическим проблемам. Анализ итогов визита президента можно условно рассмотреть в двух плоскостях – политической и экономической. Наиболее яркими и впечатляющими по сути были встречи главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. Отметив, что Азербайджан - один из главных партнеров по сотрудничеству Китая на пространстве Евразии, Си Цзиньпин подчеркнул, что именно Азербайджан находится в ряду тех, кто первым откликнулся и активно участвовал в реализации проекта «Один пояс, один путь», и является естественным партнером по восстановлению Великого Шелкового пути.

Руководитель одной из ведущих супердержав мира назвал главу Азербайджана давним другом китайского народа, лично прилагающим усилия для развития китайско-азербайджанских отношений и сотрудничества во всех областях. Отметив рост авторитета Баку на международной арене, обеспечение стабильности, повышение благосостояния его народа, достижение развития в экономической сфере, глава Китая подчеркнул, что официальный Пекин поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Азербайджана. А также констатировал значение Транскаспийского транспортного коридора в рамках проекта «Один пояс, один путь». «У нас уже есть целый ряд результатов сотрудничества, что приносит реальную пользу нашим народам», - подчеркнул Си Цзиньпин, сказав о готовности общими усилиями продолжать реализацию проекта «Один пояс, один путь», постоянно углублять взаимовыгодное сотрудничество во всех областях во имя совместного развития и процветания. Не менее высокую оценку деятельности главы Азербайджана в развитии двусторонних отношений дал и член Политбюро ЦК Компартии Китая, председатель Народного политического консультативного совета Китая Ван Ян. А с президентом РФ Владимиром Путиным глава государства встретился в Пекине уже в пятницу. Путин заявил, что нынешний уровень азербайджано-российских взаимоотношений позволяет решать многие вопросы двусторонней и региональной повестки. И подчеркнул, что Россия и впредь будет прикладывать усилия для решения нагорно-карабахского конфликта. В частности, он сказал: "Развиваются торгово-экономические связи. Мы создали даже специальный, собственно говоря, даже по Вашей инициативе, можно сказать, механизм взаимодействия в торгово-экономической сфере. На мой взгляд, эта инициатива хорошо развивается. Мы потом попросим наших коллег с российской и азербайджанской сторон высказаться на этот счет. Но в целом мы удовлетворены развитием наших отношений».

Обратите внимание, Путин, как и Си Цзиньпин, подчеркивает личную инициативу президента Ильхама Алиева в развитии двусторонних отношений. А ведь это отношения с двумя великими политическими и экономическими державами. Только по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился на 14% и достиг 2,5 млрд долларов. Да, торговля между двумя странами растет высокими темпами, но вместе с этим Москву и Баку объединяют много общих вопросов, стоящих на международной повестке. Ильхам Алиев и Владимир Путин договорились о проведении в августе в России саммита выстроенной геополитической оси Москва-Баку-Тегеран. Азербайджанская делегация, возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым, приняла участие и в форуме "Один пояс, один путь". И яркое выступление Ильхама Алиева не осталось вне поля зрения участников саммита. Ильхам Алиев остановил свое внимание на последствиях карабахского конфликта, назвав развязанную Арменией войну главной угрозой для региональной стабильности и мира. Президент подробно остановился и на проводимой реформаторской политике - стремительное экономическое развитие Азербайджана обусловило трансформацию страны. Главная цель правительства - диверсифицировать экономику, вкладывая инвестиции в человеческий капитал и создание устойчивых возможностей для развития. С этой целью и формируется благоприятная бизнес-среда в Азербайджане – одна из самых передовых в мире. И вовсе не случайно инвестиции в экономику страны за последние 15 лет составили 260 млрд долларов - около половины этих капиталовложений составляют иностранные инвестиции. При этом внешний долг Азербайджана находится на очень низком уровне и составляет около 19% от ВВП. Валютные резервы превышают внешний долг в пять раз. С начала года ВВП страны вырос на 3%, а инфляция составляет 2,1%. Еще одно приоритетное направление правительства Азербайджана - государство уделяет особое внимание диверсификации экономики, развитию промышленности, сельского хозяйства, туризма, сектора услуг и ИКТ. Такая статистика, конечно, не могла остаться без внимания инвесторов.

И тут глава государства невольно раскрыл причину, по которой его так тепло встречали руководители Китая и других стран. По его словам, одним из основных приоритетов страны являются инвестиции в сферу транспорта. Пользуясь своим географическим расположением и инвестируя в транспортный сектор, Азербайджан создает мост между Азией и Европой. И хотя страна не имеет выхода к морю, она превратилась в один из транспортных центров, создала разветвленную железнодорожную сеть. За последние 15 лет в стране проложено 15 тыс. км дорог и автомагистралей. А создав современную транспортно-логистическую инфраструктуру, Азербайджан превратился не только в транспортный центр, но и способствует сотрудничеству между странами, участвующими в проектах "Восток-Запад" и "Север-Юг". Исторический визит Ильхама Алиева был закреплен подписанными соглашениями, представляющими стратегическую значимость: в рамках визита главы государства подписаны соглашения с китайскими компаниями, диапазон которых весьма широк – от сельского хозяйства до ИКТ. Так, между гигантской китайской госкорпорацией China CAMC Engineering Co. Ltd. (CAMCE) и азербайджанской AS Qrup İnvestment подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве по реализации крупных проектов. CAMCE окажет финансовую и консультационную поддержку AS Qrup İnvestment по двум направлениям – создание агропромышленно-логистического центра и расширение логистической базы. По первому направлению расширится деятельность компании AS Aqro, принадлежащей AS Qrup İnvestment - в Губе, Гёйчае и Баку будут созданы агропромышленно-логистические центры. А второе направление нацелено на кратное увеличение логистических услуг, осуществляемых группой компаний. Будет увеличена база компании Fresh Logistics, число грузовиков с холодильными установками будет доведено до 200. Компания в настоящее время осуществляет грузоперевозки внутри страны и за рубеж с помощью 20 грузовиков с холодильными установками. В рамках соглашения стороны также изучат потенциальные возможности сотрудничества по другим направлениям, для чего предусмотрены взаимные визиты и встречи на уровне руководства компаний.