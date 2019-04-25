Водитель в США въехал в толпу из-за ненависти к мусульманам

В американском городе Саннивейл (Калифорния) водитель наехал на группу пешеходов, которых посчитал мусульманами, сообщило управление общественной безопасности города.

Инцидент произошел 23 апреля. Пострадали восемь человек, в том числе 13-летний подросток. Они были госпитализированы, передает РИА «Новости».

35-летний водитель Исайя Джоэль Пиплс задержан. Он обвиняется в покушении на убийство. Через несколько дней после инцидента правоохранители получили доказательства, что пострадавшие были выбраны целью для атаки «на основании их расовой принадлежности». Пиплс действовал, исходя из «своей убежденности, что они исповедовали ислам».