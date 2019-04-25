Как сообщает haqqin.az, данный тезис содержится в статья, опубликованной во влиятельном американском журнале The National Interest. Автор статьи - Рубен Эламирян, преподаватель политических наук Академии общественных наук Армении и Российско-Армянского университета, участник исследовательской программы Фулбрайт Департамента ближневосточных исследований Принстонского университета.

Состоявшаяся в Армении в 2018 году «бархатная революция» породила надежды на мир в продолжающемся нагорно- карабах ском конфликте, но препятствия этому все еще остаются.

Автор пишет, что прошлогодние события усилили радикализм в отношениях между армянами Армении и Нагорного Карабаха. В результате любые территориальные уступки рассматриваются как предательство.

«И хотя все вовлеченные в конфликт игроки стремятся к долгосрочному миру и процветанию на Южном Кавказе, у каждого из них есть свое видение обеспечения новой архитектуры безопасности. Тем не менее, решение проблемы может стать взаимной победой для всех сторон, если в качестве поворотного момента признать, что долгосрочный и прочный мир необходим в более широком регионе», - отмечает Эламирян.

В статье говорится, что недавние переговоры между руководством Азербайджана и Армении приветствуются. Такой диалог позволяет создать атмосферу доверия, которая впоследствии может быть преобразована в сотрудничество. С другой стороны, диалог позволяет сторонам понять позиции друг друга и определиться с красными линиями.

Армянский исследователь пишет, что долгосрочный мир и архитектура прочной безопасности не должны приноситься в жертву краткосрочному преимуществу. Потому что в будущем это может создать более серьезные проблемы с безопасностью.

С этой точки зрения Эламирян считает, что правовой статус Нагорного Карабаха является краеугольным камнем урегулирования, и любое промежуточное решение, включая временный статус, не может быть долгосрочным и надежным. Даже если в зоне конфликта будут задействованы миротворческие силы.

Армянский автор отмечает, что власти Армении должны установить четкие цели и красные линии как для Азербайджана, так и для международного сообщества.