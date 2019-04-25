Лучшие гимнастки мира заговорили по-азербайджански Видео
Участницам проходящего в Баку Кубка мира по художественной гимнастике предложили поучаствовать в так называемом флешмобе – произнести несколько фраз на азербайджанском языке.
Зарубежные гимнастки говорят: «Salam, Bakı», «Mən Bakını sevirəm», «Şəhər çox gözəldir», «Burada insanlar çox mehribandır», «Mən gimnastikanı çox sevirəm», «İdman gimnastikadan başlayır» и другие предложения.
По-азербайджански говорят и лидеры мировой гимнастики – россиянка Дина Аверина и израильтянка Линой Ашрам. Также во флешмобе участвует другая израильская гимнастка Николь Зеликман, мама которой родом из Баку, и групповые команды Японии, Италии, Испании, Украины, Израиля.