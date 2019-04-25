И Шумахер попал впросак в Баку Второй день "Формулы"; видео; обновлено 14:02

Отдел спорта

В Баку начался третий свободный заезд в «Формуле-1».

Это последняя репетиция перед квалификацией, которая стартует в 17:00.

*     *      * 13:12

Британец Джек Эйткен из команды Campos Racing стал победителем первой основной гонки «Формулы-2» в Баку.

В состязании с множеством аварий и столкновений 2-е место занял голландец Ник Де Врис из ART Grand Prix, а 3-е – еще один пилот из Великобритании Джордан Кинг, представляющий MP Motorsport.

*     *      * 12:37

Из гонки выбыли француз Джулиано Алези и немец Мик Шумахер.

Ниже смотрите эпизод с аварией сына легендарного гонщика.

*     *     * 12:22

Гонка «Формулы-2» началась с большого столкновения на первом повороте.

*     *     * 11:59 

В Баку стартовала первая основная гонка «Формулы-2».

На 14:00 запланирован третий свободный заезд пилотов «Формулы-1», а в 17:00 в «королевских автогонках» состоится квалификация.

Напомним, что вчерашний день был богат на различные события, главным из которых стала история с канализационным люком, от крышки которого пострадал болид гонщика «Ф-1» Джорджа Расселла.

5468 просмотров