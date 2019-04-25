И Шумахер попал впросак в Баку Второй день "Формулы"; видео; обновлено 14:02
В Баку начался третий свободный заезд в «Формуле-1».
Это последняя репетиция перед квалификацией, которая стартует в 17:00.
* * * 13:12
Британец Джек Эйткен из команды Campos Racing стал победителем первой основной гонки «Формулы-2» в Баку.
В состязании с множеством аварий и столкновений 2-е место занял голландец Ник Де Врис из ART Grand Prix, а 3-е – еще один пилот из Великобритании Джордан Кинг, представляющий MP Motorsport.
* * * 12:37
Из гонки выбыли француз Джулиано Алези и немец Мик Шумахер.
Ниже смотрите эпизод с аварией сына легендарного гонщика.
2019 🇦🇿#AzerbaycanGP— Tutkumuz F1 🏎 (@F1tutkumuz) 27 апреля 2019 г.
Mick Schumacher spin atıp yarış dışı kalıyor ve sanal güvenlik aracı periyodu başlıyor!
🎥 @TifosiTurkiye
🇦🇿#AzerbaijanGP #F2 pic.twitter.com/kFL6eNnzY4
* * * 12:22
Гонка «Формулы-2» началась с большого столкновения на первом повороте.
* * * 11:59
В Баку стартовала первая основная гонка «Формулы-2».
На 14:00 запланирован третий свободный заезд пилотов «Формулы-1», а в 17:00 в «королевских автогонках» состоится квалификация.
Напомним, что вчерашний день был богат на различные события, главным из которых стала история с канализационным люком, от крышки которого пострадал болид гонщика «Ф-1» Джорджа Расселла.