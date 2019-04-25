В водохранилище в Товузе утонул мужчина

В водохранилище Товузчай в селе Вахидли Товузского района обнаружено тело Дилянова Видади Аллахверди оглу (1950), сообщает МЧС.

Тело было найдено спасателями МЧС и передано по назначению.

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