В водохранилище в Товузе утонул мужчина
В водохранилище Товузчай в селе Вахидли Товузского района обнаружено тело Дилянова Видади Аллахверди оглу (1950), сообщает МЧС.
Тело было найдено спасателями МЧС и передано по назначению.
В водохранилище Товузчай в селе Вахидли Товузского района обнаружено тело Дилянова Видади Аллахверди оглу (1950), сообщает МЧС.
Тело было найдено спасателями МЧС и передано по назначению.
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