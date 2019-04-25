Уругвай не признает карабахских сепаратистов

Официальный Монтевидео не признает самопровозглашенный режим в Нагорном Карабахе, созданный на оккупированных азербайджанских территориях, и уважает территориальную целостность государств, заявил и.о. министра иностранных дел Уругвая Ариэль Бергамино, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«И.о. министра иностранных дел Уругвая Ариэль Бергамино на встрече с послом Азербайджана в этой стране Рашадом Аслановым заявил, что Монтевидео уважительно относится к верховенству международного права и территориальной целостности государств и не признает независимость Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении.