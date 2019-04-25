Самая многодетная мать на планете родила 38 детей

В Уганде проживает самая многодетная мать на Земле, которая родила 38 детей. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, речь идет о 39-летней Мариам Набатанзи, у которой очень редкая особенность организма: каждая беременность заканчивается рождением более одного ребенка.

Уточняется, что в возрасте 13 лет она родила первых близнецов. Затем в течение 25 лет она родила пять раз двойняшек, четыре раза тройняшек и пять раз четверняшек.

Причем муж ушел от жены, и она одна воспитывает всех детей.