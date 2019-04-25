Москвичка Варвара Караулова вышла из колонии. Девушку, которую осудили за попытку присоединиться к группировке «Исламское государство», освободили условно-досрочно.

У исправительного учреждения в Вологодской области Караулову ждали журналисты, но она отказалась что-либо комментировать, сказав только, что счастлива, пишет РИА Новости.

Сергей Бадамшин, защитник бывшей осужденной, рассказал о ее планах. «Она находится сейчас в Вологде, там отдохнет и поедет домой. В ближайший день», — цитирует юриста «Говорит Москва».

По его словам, Варя испытывает состояние счастья. «Для девочки, которая в 18 лет практически попала в тюрьму, потом в колонию, конечно же, у нее сейчас эмоции захлестывают», — отметил адвокат.