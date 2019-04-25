Ильхам Алиев на форуме в Пекине
В субботу в Пекине продолжил работу Международный форум сотрудничества «Один пояс, один путь».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в форуме, сообщает АзерТАдж.
В субботу в Пекине продолжил работу Международный форум сотрудничества «Один пояс, один путь».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в форуме, сообщает АзерТАдж.
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