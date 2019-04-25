Ильхам Алиев на форуме в Пекине

В субботу в Пекине продолжил работу Международный форум сотрудничества «Один пояс, один путь».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в форуме, сообщает АзерТАдж.

700 просмотров