Ариф Рагимов: «Люки в Баку больше летать не будут!»
Промоутер бакинской гонки «Формулы-1» Ариф Рагимов прокомментировал основные события минувшей пятницы, в том числе и историю с открывшимся люком.
«Понимаете, у нас 300 люков на трассе, - цитирует Рагимова «Советский Спорт». - Это же не специально сооруженный трек, а обычная городская трасса. И как бы ты ни хотел проконтролировать все, обязательно что-то вылезает. Люки мы закрепляли. Но там проблема была, скажем так, не визуальная. Сейчас стало понятно, что проржавели крючки снизу люка. И потому случился этот инцидент. Во втором заезде команда «Уильямс» уже не смогла участвовать. С водителем все нормально.
Мы не первая трасса, где случались проблемы с дорожными люками. Это бывает где угодно, в том числе и в Монако. И в Китае, и в Малайзии это тоже случалось.
И вчера, и сегодня с утра заново прошлись по всем люкам, закрепили все, что можно закрепить. Все люки проверены по четыре раза. Про стопроцентную уверенность никто говорить никогда не может, а вот на 99,99 процентов гарантирую, что этого больше не случится. Сегодня утром – после наших проверок – еще с новым директором гонки от Международной автомобильной федерации все опять проверили.
Мы уже извинялись несколько раз перед командой «Уильямс» за причиненный ущерб. Весь ущерб покрывается страховкой. Насколько я знаю, там повредилось шасси, а с мотором нет серьезных повреждений.
Повторюсь, это частое явление. Интерес к городским гонкам есть. Они зрелищны. И никто из-за люков их убирать не будет».
Комментируя инцидент с эвакуатором, пробившим своим краном надземный переход, Ариф Рагимов сказал:
«У нас всегда была стандартная процедура. Низкий грузовик, без манипулятора, на него ставится болид. С этого года решили поменять алгоритм. Приезжает грузовик с манипулятором. Проверить высоту просто не успели.
Может, я сразу сам про все инциденты расскажу, чтобы уже не осталось никаких вопросов? Два маршала пострадали во время заездов «Формулы-2». Сразу доставили их в наш госпиталь – у нас есть специальный госпиталь у первого поворота. И живы, и здоровы – у них только легкие ушибы и царапины.
Как это произошло? Есть свои правила. Если заглох мотор, то водитель останавливается. Выбегают маршалы и отталкивают болид туда, куда положено. Здесь же водитель решил завести мотор по какой-то причине. Почему – непонятно. Наказание последовало сразу: водитель отстранен федерацией до конца выходных. Подчеркну: это ошибка не маршалов, это грубейшая ошибка водителя.
Аварии? Аварии надо рассматривать как пиар трассы. Так и напишите в «Советском спорте»: аварии – это хорошо, но больше люки летать у нас не будут!».