Ариф Рагимов: «Люки в Баку больше летать не будут!»

«Понимаете, у нас 300 люков на трассе, - цитирует Рагимова «Советский Спорт». - Это же не специально сооруженный трек, а обычная городская трасса. И как бы ты ни хотел проконтролировать все, обязательно что-то вылезает. Люки мы закрепляли. Но там проблема была, скажем так, не визуальная. Сейчас стало понятно, что проржавели крючки снизу люка. И потому случился этот инцидент. Во втором заезде команда «Уильямс» уже не смогла участвовать. С водителем все нормально.

Мы не первая трасса, где случались проблемы с дорожными люками. Это бывает где угодно, в том числе и в Монако. И в Китае, и в Малайзии это тоже случалось.

И вчера, и сегодня с утра заново прошлись по всем люкам, закрепили все, что можно закрепить. Все люки проверены по четыре раза. Про стопроцентную уверенность никто говорить никогда не может, а вот на 99,99 процентов гарантирую, что этого больше не случится. Сегодня утром – после наших проверок – еще с новым директором гонки от Международной автомобильной федерации все опять проверили.

Мы уже извинялись несколько раз перед командой «Уильямс» за причиненный ущерб. Весь ущерб покрывается страховкой. Насколько я знаю, там повредилось шасси, а с мотором нет серьезных повреждений.

Повторюсь, это частое явление. Интерес к городским гонкам есть. Они зрелищны. И никто из-за люков их убирать не будет».