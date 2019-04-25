Путин захотел поговорить с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что подискутировал бы с победителем президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским о минских соглашениях и возможном разрешении ситуации в Донбассе, сообщает РИА Новости.

По словам главы российского государства, отказавшись от амнистии для ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР и принятия особого статуса этих регионов, Зеленский блокирует возможность выполнения минских соглашений — а они остаются единственным способом решения конфликта.

«А как можно без исполнения минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР? Вот я бы с удовольствием задал бы ему Зеленскому эти вопросы», — сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции в Пекине.

Российский президент считает, что украинские избиратели ждут от нового лидера Украины урегулирования конфликта в Донбассе.