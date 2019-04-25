Промоутер бакинской гонки «Формулы-1» Ариф Рагимов рассказал о том, что вчера во время гонок в Ичери Шехер начались схватки у беременной женщины.

Старый город, как известно, полностью окружен трассой для «Формулы», а потому въезд туда закрыт. Однако, по словам Арифа Рагимова, машина «Скорой помощи» смогла подъехать и забрать роженицу.

«Все прошло хорошо. Скорая помощь спокойно к ней приехала. Доехали нормально до больницы, там родила двойняшек», - отметил промоутер.