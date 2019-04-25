Россия и НАТО обсудили взаимодействие по военной линии

Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий ОВС НАТО генерал Кертис Скапаротти обсудили взаимодействие России и альянса по военной линии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское Минобороны.

Как отмечает ведомство, между двумя генералами состоялся телефонный разговор. Причем он прошел по инициативе НАТО.

Уточняется, что обе стороны затронули тему международной безопасности, а также вопрос российско-натовского взаимодействия.