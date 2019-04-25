Пограничники Азербайджана открыли дорогу, которая ведет к монастырю Удабно в средневековом пещерном комплексе Давид-Гареджи. Как сообщают грузинские СМИ, об этом сообщает архимандрит монастыря Кириона (Ониани).

Согласно информации, отныне, паломники и представители духовенства могут свободно передвигаться с утра.