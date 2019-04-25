Таиланд спасет коралловые рифы с помощью суперклея

Тайские ученые придумали инновационный способ спасти погибающие коралловые рифы, рассказывает The Telegraph.

Недавно власти были вынуждены закрыть на неопределенный срок бухту Майя-Бэй, известную по кинофильму «Пляж», чтобы дать возможность коралловому рифу восстановиться. Теперь экологи придумали новый действенный способ: мертвые кораллы приклеивают обратно к камням при помощи суперклея.

Такому кораллу требуется около недели, чтобы прирасти к камням и снова начать захватывать местность самостоятельно, а суперклей при этом постепенно растворяется. Причиной гибели кораллов стал массовый туризм.