Коломойский вернется в Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться в Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал НТВ.

В данный момент Коломойский находится в Израиле. Вернуться он планирует после официального объявления результатов выборов. По его словам, первое время после возвращения он не будет ни с кем видеться, а хочет отдохнуть «у себя в деревне под Днепропетровском».

Олигарх сказал, что «очень хотел» победы Зеленского на выборах. По его словам, он «один или два раза» помогал избранному президенту советами за время предвыборной кампании и готов помогать и дальше, «но это не является массовым явлением».