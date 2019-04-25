Первые победительницы Кубка мира в Баку
На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку сегодня уже завершились индивидуальные соревнования с булавами и лентой.
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова за упражнение с булавами получила 18,700 балла, а за ленту – 16,600. Вчера она выступала с мячом и обручем, с которым впервые в своей карьере смогла пробиться в финал Кубка мира. Финалы пройдут завтра.
Результат Агамировой в многоборье – 73,350. Она заняла 13-е место. Другая наша представительница - Вероника Гудис - с общим показателем 66,400 балла стала 30-й среди 70 гимнасток.
Победила в многоборье россиянка Дина Аверина (85,600). 2-е место у ее сестры – Арины (79,850). Бронзу завоевала украинка Влада Никольченко (78,900).
Сегодня также будут выступать групповые команды.