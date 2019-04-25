Первые победительницы Кубка мира в Баку

На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку сегодня уже завершились индивидуальные соревнования с булавами и лентой.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова за упражнение с булавами получила 18,700 балла, а за ленту – 16,600. Вчера она выступала с мячом и обручем, с которым впервые в своей карьере смогла пробиться в финал Кубка мира. Финалы пройдут завтра.