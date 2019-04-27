По его словам, гражданина Азербайджана освободили прямо в зале суда. Ему запрещено покидать место проживания только ночью.

Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест одного из участников международной банды наркоторговцев, которую поймали на контрабанде 300 кг героина. Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Но где он будет жить во время домашнего ареста, он сам еще не знает", – отметил Аброськин.

Четырем другим участникам банды – гражданам Турции – судья назначила арест с правом залога на сумму от 154 тысяч гривен до 10,7 млн грн. При этом стоимость изъятых наркотиков почти в 24 раза превышает общую сумму залога.

"Национальная полиция Украины несколько дней назад у международных наркодельцов изъяла особо опасное наркотическое средство, героин, 300 кг, ориентировочной стоимостью на черном рынке 660 млн гривен, но... Общая сумма залога на всех пятерых задержанных аж 27 млн гривен", – написал Аброськин.

Нацполиция задержала иностранцев, которые поставляли героин на территорию Украины и стран Евросоюза. У наркоторговцев изъяли 300 кг героина. Задержанные арендовали в Киеве дом, где хранили товар. По данным полиции, его доставили достаточно давно, однако после предыдущей "удачно проведенной специальной операции" преступники решили сделать паузу.