Военные Ирана сняли авианосец США с беспилотника
Детальные фото авианосца ВМС США в водах Персидского залива оказались в распоряжении Ирана, сообщает агентство Tasnim.
Палубу со множеством истребителей с близкого расстояния заснял беспилотник Корпуса стражей исламской революции. Напомним, именно это элитное подразделение армии Ирана США признали «террористической организацией».
Во время наблюдательного полета беспилотник произвел видеосъемку и сделал несколько фото, при этом время операции не указывается.