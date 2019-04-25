Минздрав о смерти трехмесячного ребенка

При поступлении ребенок уже находился в тяжелом состоянии. Это связано с анемическим синдромом, неврологической симптоматикой. Цвет кожи ребенка был бледным, печень и селезенка увеличены (6-7 см). Во время пребывания в реанимации были проведены все обследования (общее клиническое, биохимическое, серологическое, инструментальное). Пациента осмотрел сотрудник Института гематологии и трансфузиологии, также был проведен ряд обследований. В результате был поставлен диагноз "фетальный гепатит, иммунная гемолитическая анемия".

По словам Абубекирова, во время поступления пациента уровень Hb был очень низким (60gl). Не представив никаких документов, родители заявили, что группа крови в роддоме была указана как A(II)Rh. На основании этого, группа крови была проверена врачом лаборантом 3 раза и подтвержден 0(I)Rh+. После проведения биологических проб пациенту была перелита кровь. Несмотря на 4-кратное переливание эритроцитной массы, уровень Hb не поднимался. Это было связано с основной болезнью ребенка.

Во всех медицинских протоколах и научной литературе указано, что I группа, как универсальная, может переливаться в другие группы крови. На фоне проведенного лечения состояние пациента было стабильным, однако 4 апреля 2019 года родители, несмотря на настойчивые рекомендации врачей, взяв на себя ответственность, отказались от лечения и обследования, заявив, что отвезут ребенка в Исламскую Республику Иран. В связи с этим у родителей была взята подписка.