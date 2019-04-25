Победителю бакинской «Формулы-1» запретили работать в Азербайджане

Чемпион «Формулы-1» 2016 года, немец Нико Росберг был временно отстранен от работы в качестве эксперта на телевидении.

Росберг был лишен права посещать паддок в связи с тем, что отдал личный пропуск своему фотографу по ходу Гран-при Китая, которое прошло в Шанхае две недели назад

Росберг получил этот пропуск за титул 2016 года. Он дает пожизненное право посещать паддок «Ф-1» без каких-либо ограничений. Передавать данный пропуск кому-либо строжайше запрещено правилами.

В результате Росберг, работающий экспертом на британском Sky Sports и немецком RTL, пропускает и Гран-при Азербайджана, и следующий уик-энд в Барселоне. Предположительно, немец сможет вновь посещать паддок, начиная с Гран-при Монако.

Отметим, что именно Нико Росберг стал победителем первой бакинской «Формулы-1», которая была проведена в 2016 году. В том же году он

стал чемпионом и в конце года объявил о завершении карьеры.