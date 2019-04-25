Иран рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как один из вариантов ответа на ужесточение санкций США в отношении исламской республики. Как сообщило агентство Mehr, об этом заявил сегодня глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф в эфире государственного телевидения.

"У Исламской Республики Иран есть множество выборов, и власти страны изучают их, и выход из Договора о нераспространении ядерного оружия - один из них", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года.

Договор о нераспространении ядерного оружия - многосторонний международный документ, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия. Договор был одобрен 12 июня 1968 года на XXII сессии Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне (депозитарии - Великобритания, СССР и США). Вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран.

В настоящее время сторонами договора являются 190 государств (с учетом выхода КНДР).