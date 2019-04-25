Парламентские выборы в Испании

Голосование на досрочных парламентских выборах началось на большей части территории Испании – за исключением Канарских островов, где участки из-за разницы во времени откроются через час, передает РИА Новости.

По его итогам будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата парламента) и 208 сенаторов. В автономном сообществе Валенсия помимо общенационального голосования проходят выборы в парламент автономного сообщества.

В общей сложности, должны быть открыты 60038 избирательных участков в 8131 муниципалитете. В выборах имеют право принять участие 36,89 миллиона избирателей, из которых два миллиона живут за рубежом. Крайне большое число избирателей – как минимум 1,2 миллиона - проголосовали досрочно. На этой неделе в почтовые отделения по всей стране выстраивались длинные очереди.

Безопасность в ходе голосования обеспечивают 92 тысячи сотрудников правоохранительных органов, в том числе Национальная полиция, Гражданская Гвардия, полиция автономных сообществ, местная полиция, службы по чрезвычайным ситуациям и гражданская защита.

Явка в ходе голосования будет объявляться дважды – в 14.30 и в 18.30.

Избирательные участки закроются в 20.00 по местному времени.