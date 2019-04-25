Азербайджанская гимнастка впервые выступила в финале Кубка мира Все чемпионки известны; обновлено 16:37
В Баку завершился Кубок мира по художественной гимнастике.
Победительницами отдельных финалов в личных соревнованиях стали россиянка Дина Аверина (обруч, булавы), израильтянка Линой Ашрам (мяч) и белоруска Анастасия Салос (лента).
Финал групповых соревнований выиграли Россия (5 мячей) и Болгария (3 обруча и 2 пары булав).
Напомним, что вчера в многоборье первенствовали Дина Аверина и групповая команда Японии.
* * * 12:44
На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку сегодня проходят отдельные финалы.
В финале с обручем выступила и азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова. Она впервые в своей карьере пробилась в финал Кубка мира. Результат ее сегодняшнего выступления – 16,850. Зохра заняла 8-е место.
Победительницей в этом виде программы стала россиянка Дина Аверина.