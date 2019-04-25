Евросоюз защитит Азербайджан от российской пропаганды

Россия сейчас «вмешивается в демократические выборы по всей Европе, как это было в Соединенных Штатах, и мы не можем и не будем терпеть это», - утверждает конгрессмен.

США намерены проявить солидарность с ЕС в противодействии дезинформации и вмешательству России в выборы в разных странах, заявил пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Пол Райан, передает The Washington Post.

Во вмешательстве России в выборы в других странах не сомневается и государственный секретарь США Майк Помпео. Высокопоставленный американский политик пригрозил, что Белый дом готов «повышать цену для России за вмешательство в дела других стран и идти на жесткие действия».

По его мнению, Россия вмешивается в дела целого ряда стран, например, Венесуэлы. Влияет РФ и на Украину. И так по всему миру, «а не только на наши в 2016-м году… Это все серьезные и реальные вмешательства», - считает Помпео.

В связи с этим госсекретарь США выдвигает России требование - не совершать действий, подрывающих успешность американской демократии. «Как вы уже видели из деятельности нынешней администрации, мы будем идти на жесткие действия, которые повышают цену для России за ее вредную деятельность», - еще раз предупредил он.

Отметим, что некоторое время назад Европейский парламент принял резолюцию о противодействии пропаганде «со стороны России и других враждебных субъектов».

Комментируя haqqin.az намерение США и ЕС объединить усилия по противодействию российской информационной политики, член Европейского парламента, сопредседатель комиссии парламентского сотрудничества Евросоюз - Азербайджан Саджад Карим заявил, что необходимость принять данную резолюцию исходила из полученных неопровержимых доказательств того, что демократические процессы в Европе «были инфильтрированы со стороны внешних игроков, включая и Россию, но не только ее».

«Поэтому мы должны защитить нашу демократию от внешних посягательств. Например, имеются достоверные сведения, что финансировании кампании по «брекзиту» велось из России. Можно доказать и то, что Марин Ле Пен получала средства от одного расположенного к ней российского банка. Известно, что подобные схемы финансирования задействовались также в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Польше», - утверждает Саджад.

Европарламентарий подчеркнул, что в тексте документа недвусмысленно заявлено, что он относится как к странам Евросоюза, так и к его партнерам, то есть странам, с которыми у ЕС выстроены партнерские отношения.