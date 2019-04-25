Си Цзиньпин наградил Назарбаева

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в воскресенье в Пекине наградил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Орденом дружбы за его вклад в продвижение добрососедских двусторонних отношений и развитие всестороннего стратегического партнерства между государствами. Церемония прошла в Доме народных собраний КНР. Об этом сообщила пресс-служба первого президента Казахстана.

Председатель КНР, отмечая заслуги Назарбаева в укреплении двусторонних отношений, особо акцентировал внимание на его вкладе в развитие международного сотрудничества. "Сегодня мы проводим торжественную церемонию вручения давнему и большому другу китайского народа первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву высшей внешней награды КНР - Ордена дружбы. Президент Назарбаев пользуется авторитетом во всем мире, является основателем казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства и всегда продвигает его развитие вперед. Казахстан - страна-основатель ШОС и инициатор СВМДА, президент Назарбаев своей дальновидностью продвигает развитие этих организаций, вносит весомый вклад в поддержание мира, стабильности на региональном и глобальном уровне", - сказал Си Цзиньпин.

Назарбаев поблагодарил руководство и народ Китая за награду и оказанное гостеприимство. "Надеюсь на дальнейшее углубление казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства во имя процветания и благополучия наших народов. Желаю вам дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая - мира и процветания", - сказал он, обращаясь к лидеру КНР.