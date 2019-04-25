Эрдоган посетит Багдад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Багдад с целью участия в IV заседании Совета стратегического сотрудничества высшего уровня Турция-Ирак, передает «Анадолу».
Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хекимом в Багдаде.
Чавушоглу привлек внимание к готовности стороны к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества.
Глава турецкой дипломатии дал высокую оценку недавнему визиту президента Ирака Серхема Салиха в Анкару, по итогам которого были приняты важные решения.
Министр подчеркнул, что позиции Анкары и Багдада по региональным вопросам совпадают.
Турецкий министр напомнил о решении по признанию за Ираком и Ливаном статуса стран-наблюдателей в рамках астанинского процесса по Сирии.
Чавушоглу выразил надежду на конструктивный вклад Багдада в урегулирование сирийского конфликта.