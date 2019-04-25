Контрразведка Германии: Правые радикалы готовят гражданскую войну

В документе отмечается, что представители различных течений и направлений "правоэкстремистской сцены", а также маргинальных группировок и лица, не входящие в организованные группы, имеют потенциал к совершению террористических действий. Исполнителями могут выступать, "прежде всего, мало организованные небольшие группировки или же одиночки".

Готовые пойти на насилие правые экстремисты в Германии представляют все большую опасность для общества и государства. Об этом сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на конфиденциальный доклад Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (БФФ, контрразведка ФРГ).

Причем ведомство отмечает, что многие правые экстремисты ранее вообще не обращали на себя внимание правоохранительных органов и проявляют активность лишь в последние месяцы. Они обмениваются информацией в соцсетях или мессенджерах, поэтому, как считают в контрразведке, крайне важно отслеживать онлайн-платформы. В интернете существует "высокий риск в том, что касается радикализации, мобилизации и конспирации" потенциально опасных правых экстремистов.

Радикалы в настоящее время активно обсуждают в Сети такие темы, как миграция и ислам. У правоохранительных органов ФРГ есть информация, что они готовятся к "сценарию гражданской войны" и разрушению устоявшегося общественного порядка. Экстремисты готовы использовать оружие в случае обострения общественно-политической обстановки в стране, предупреждают в БФФ.

"Правоэкстремистские структуры сегодня представляют для нашей демократии опасность, которой не наблюдалось еще никогда после 1945 года", - отметил изданию член комитета Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб Константин фон Нотц. По его словам, немецкие радикалы поддерживают связи с единомышленниками в соседних европейских странах. "Такое развитие, а также возможное управление ими из-за рубежа, недостаточным образом проверены", - считает он.

В списке потенциально опасных лиц, по данным Федерального ведомства по уголовным делам, по состоянию на январь текущего года находились 33 правых экстремиста. Еще два года назад таковых было 22. По мнению правоохранительных органов, они готовы пойти на насилие вплоть до совершения терактов.