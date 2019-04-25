Россия заявила о принципиальной готовности к ядерному разоружению

Россия готова вести переговоры о ядерном разоружении, но только после того, как действующие договоренности выполнят США, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Выдержку из передачи приводит РИА Новости.

«Во-первых, надо выполнять то, что еще осталось», - отметил Ушаков.

По его словам, новые соглашения возможны после «серьезных переговоров, к которым пока еще никто не приступал».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Китай отказаться от ядерного оружия вместе с Вашингтоном. Незадолго до этого стало известно, что США готовят проект нового трехстороннего соглашения, участниками которого станут Вашингтон, Москва и Пекин.

В феврале Трамп заявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1988 года. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении участия в соглашении. Срок его действия должен истечь 2 августа 2019 года.