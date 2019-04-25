Олигарх Гусейн Абдуллаев расплакался на суде

Наряду с Абдуллаевыми перед судом предстали еще семь человек – Хабиб Ибрагимов, Халид Алиев, Намик Бабаев, Интигам Сулейманов, Пярвиз Кязимов, Заур Гулиев и Назим Алиев, среди которых и несколько военнослужащих Государственной пограничной службы.

Как уже сообщал haqqin.az, в Бакинском военном суде 25 апреля 2019 года состоялось очередное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-депутата Гусейна Абдуллаева и его матери Зейнаб Абдуллаевой. Задержанный в Турции и экстрадированный в Азербайджан экс-депутат обвиняется в незаконном предпринимательстве, мошенничестве, уклонении от налогов и вымогательстве.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, в ходе заседания, отвечая на обвинения представителя Министерства налогов в уклонении от налогов, Гусейн Абдуллаев заявил, что первые обвинения были предъявлены ему из-за новостройки, которая была построена рядом с памятником Нариману Нариманову.

«Первые обвинения мне предъявили из-за этого несчастного дома. В 2005 году, после того как меня избрали депутатом, я весь свой бизнес перевел на имя отца и матери, так как закон запрещал мне самому вести бизнес. Они и продолжили мое дело. Они достроили дом, заплатили все налоги. Моя мать заплатила 1,8 миллиона налогов. Но в 2013 году мне предъявили обвинение и заявили, что эти налоги мы не выплатили. Они не заметили выплаченные нами налоги и не прекратили уголовное дело. После всего этого я был вынужден покинуть горячо любимый Азербайджан», - заявил Гусейн Абдуллаев.

Говоря эти слова, экс-депутат заплакал и смог продолжить давать показания лишь через некоторое время.

«Спасибо властям Германии, которые не отказали мне в убежище», - заявил экс-депутат.

Получивший убежище в Германии Гусейн Абдуллаев в апреле 2018 года был задержан в Турции и передан правоохранительным органам Азербайджана. 14 февраля 2018 года по заявлениям нескольких граждан против него было возбуждено уголовное дело. Гусейн Абдуллаев обвиняется в присвоении одного миллиона 374 тысяч манатов, принадлежащих акционерам ООО Araz İNC, которое он контролировал. Всего по делу потерпевшими признаны 28 человек.