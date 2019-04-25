Си Цзиньпина подловили на любви к «Игре престолов»

Председатель КНР Си Цзиньпин поклонник сериала «Игра престолов». Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Как отмечается, на одной из встреч с иностранными делегатами в Пекине он якобы произнес: «Мы должны сделать так, чтобы мир, в котором мы живем, не скатился в беспорядочную войну семи королевств Вестероса». Это прямая отсылка к популярному шоу.

По словам источников издания, китайский лидер старается выделить время в своем напряженном графике, чтобы посмотреть «Игру престолов».