Эмин Милли ушел из Meydan TV

Известный оппозиционный деятель, директор телеканала Meydan TV, бывший политзек Эмин Милли покинул пост директора телеканала. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Прощай Meydan! Я считаю, что где бы ни находился, какую бы должность ни занимал человек во власти, в оппозиции, будь то СМИ или НПО, он не должен занимать одну и ту же должность 20-30 лет. Я вообще считаю, что не рекомендуется занимать одну и ту же должность свыше пяти лет», - заявил Эмин Милли.

Он также сообщил, что будет искать новую работу и выразил надежду, что эта работа будет полезна для Азербайджана и общества.

«Вне зависимости от того, где бы я ни нашел новую работу, я буду служить Азербайджану, его народу и государству», - заявил Эмин Милли.