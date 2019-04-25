Научная конференция в Республиканском лечебно-диагностическом центре фото
В Республиканском лечебно-диагностическом центре (РЛДЦ) состоялась конференция на тему «Заболевания вен: новые горизонты». Мероприятие было аккредитовано Научно-медицинским советом Министерства здравоохранения Азербайджана.
С докладом на конференции выступил заведующий отделением радиологии и лучевой диагностики РЛДЦ профессор Ахмет Мемиш.
«С развитием технологий стало возможным предотвращать заболевания вен. Болезни вен – одна из причин смертей беременных», - сказал профессор.
Ахмет Мемиш добавил, что существует множество оперативных методов предотвращения кровотечений матки и эмболии легких.
В выступлениях других участников конференции также отмечалось, что сегодня такое опасное заболевание, как тромбоз, достаточно точно диагностируется с помощью компьютерной томографии, а при лечении могут использованы разные методы.
В Азербайджане в настоящее время осуществляются все оперативные методы лечения тромбоза. Это помогает предотвратить, как тромбоз, так и эмболию легких.
Доклад кардиохирурга Анара Амраха был посвящен теме «Современный подход к тромбозу вен и тромбоэмболии легочной артерии», а хирург-уролог, трансплантолог Рашад Шолан поделился своими наблюдениями о «Хирургическом решении артериовенозного свища и проблем у пациентов, находящихся на гемодиализе».