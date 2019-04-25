С докладом на конференции выступил заведующий отделением радиологии и лучевой диагностики РЛДЦ профессор Ахмет Мемиш.

В Республиканском лечебно-диагностическом центре (РЛДЦ) состоялась конференция на тему «Заболевания вен: новые горизонты». Мероприятие было аккредитовано Научно-медицинским советом Министерства здравоохранения Азербайджана.

«С развитием технологий стало возможным предотвращать заболевания вен. Болезни вен – одна из причин смертей беременных», - сказал профессор.

Ахмет Мемиш добавил, что существует множество оперативных методов предотвращения кровотечений матки и эмболии легких.

В выступлениях других участников конференции также отмечалось, что сегодня такое опасное заболевание, как тромбоз, достаточно точно диагностируется с помощью компьютерной томографии, а при лечении могут использованы разные методы.

В Азербайджане в настоящее время осуществляются все оперативные методы лечения тромбоза. Это помогает предотвратить, как тромбоз, так и эмболию легких.