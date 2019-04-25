Экс-глава администрации Кочаряна: «Пашинян ведет страну к войне»

«Мы имеем дело с беспрецедентным случаем в истории Армении, когда, за исключением разговоров об изменении формата переговоров, власть не заявляет, на каких принципах она собирается вести переговорный процесс» , - сказал в интервью Федеральному агентству новостей бывший руководитель администрации экс-президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

«Очень много опасений существует на этот счет. Есть, в частности, опасение, что такая политика армянской стороны будет рассматриваться международным сообществом — сопредседателями Минской группы, посредниками — как неконструктивная и может привести к возобновлению боевых действий. Это крайне нежелательный сценарий», - добавил Согомонян.

Соратник Кочаряна выразил надежду, что в самом ближайшем будущем армянская сторона определится по формату и заявит принципы, по которым будет участвовать в переговорном процессе.

«Только тогда можно будет говорить о перспективах урегулирования карабахского вопроса», - сказал Согомонян.