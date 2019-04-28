На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду, по которой нельзя идентифицировать лицо человека. Об этом сообщает News 1st.

Уточняется, что закон должен вступить в силу в понедельник, 29 апреля.

По данным издания, президент подписал этот указ, чтобы обезопасить людей от совершения новых взрывов и стабилизировать ситуацию в стране.

Ранее сообщалось, что задержаны двое главных подозреваемых во взрывах на Шри-Ланке.