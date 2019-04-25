Дипломатический конфликт между Бахрейном и Ираком

МИД Ирака выразил протест из-за высказываний главы внешнеполитического ведомства Бахрейна Халеда бен Ахмеда Аль Халифы, заявившего, что Ирак управляется соседним Ираном, и в оскорбительной форме отозвавшегося об авторитетном шиитском иракском лидере Муктаде ас-Садре, говорится в заявлении иракского МИД в сети Twitter.

Дипломатический конфликт разгорелся после заявления шиитского деятеля Муктады ас-Садра, который призвал "остановить войны в Йемене, Сирии и Бахрейне" и заявил, что лидеры этих стран должны уйти в отставку. После этого Манама вызвала поверенного в делах Ирака, чтобы заявить ему протест. Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа в соцсетях предложил ас-Садру обратить внимание "на иранский режим, который управляет его страной, в то время как сам Муктада ас-Садр выбрал легкий путь и набросился на Бахрейн".

"Слова министра иностранных дел Бахрейна, который представляет бахрейнскую дипломатию, являются оскорблением господина Муктады ас-Садра. Они абсолютно неприемлемы в дипломатической практике. Они также наносят ущерб суверенитету и независимости Ирака…", - говорится в сообщении иракского МИД.

Ведомство также потребовало от Манамы извинений за оскорбительные высказывания министра.