Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама

Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.

По данным газеты, эксперты просят не спешить, чтобы тщательно восстановить Нотр-Дам. Они считают, что за пять лет собор нельзя восстановить полноценно.

«Давайте не будем спешить и определим наилучший путь для ведения работ и только после этого установим сроки, в которые можно будет провести безукоризненную реставрацию собора», — попросили эксперты.

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.