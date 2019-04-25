Ультраправые Испании впервые со времен Франко вошли в парламент

На прошедших в воскресенье выборах в Испании правившая до этого Социалистическая партия победила, но не получила абсолютное большинство мест в парламенте. Чтобы сформировать правительство, ей потребуется поддержка других партий.

Главной сенсацией стала ультраправая партия Vox, она впервые проходит в парламент, набрав чуть более 10% голосов, сообщает ЕНВ со ссылкой на BBC.