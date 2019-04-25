Ультраправые Испании впервые со времен Франко вошли в парламент
На прошедших в воскресенье выборах в Испании правившая до этого Социалистическая партия победила, но не получила абсолютное большинство мест в парламенте. Чтобы сформировать правительство, ей потребуется поддержка других партий.
Главной сенсацией стала ультраправая партия Vox, она впервые проходит в парламент, набрав чуть более 10% голосов, сообщает ЕНВ со ссылкой на BBC.
По итогам подсчета 99,4% бюллетеней, социалисты получили 28,7% голосов. Правоцентристская Народная партия, неоднократно сменявшая социалистов у власти со времени перехода к демократии после диктатуры Франко, показала наихудший результат в своей новейшей истории – 16,7% голосов. Многие считают, что у нее отобрали голоса ультраправые.
Партия Vox выступает против мультикультурности, феминизма и неограниченной иммиграции. По последним данным, она набирает 10,3% голосов, что позволит ей занять в парламенте 24 места из 350.