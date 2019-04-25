Спикер парламента Аргентины на переговорах с Ильхамом Алиевым фото, обновлено 12:34
Президент Ильхам Алиев принял сегодня находящегося в Баку с официальным визитом председателя Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Эмилио Монцо, сообщает АзерТАдж.
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Председатель Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Эмилио Монцо прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает Report.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев его встречали первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфят Аскеров и другие официальные лица.