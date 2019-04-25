В Турции перевернулся автобус с футболистами: есть жертвы

Авария, в которой пострадали семь футболистов "Аланьяспора", произошла, когда команда возвращалась из Кайсери в ночь с воскресенья на понедельник.

В Турции автобус с футболистами "Аланьяспор" попал в ДТП, погиб чешский полузащитник команды Йосеф Шурал, сообщается в микроблоге клуба в Twitter.

По данным Daily Sabah, автобус съехал с дороги недалеко от города Аланья. Президент "Аланьяспор" Хасан Чавушоглу со ссылкой на информацию от полиции сообщил, что оба водителя, находившиеся в автобусе, заснули.

Шурал после аварии был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на все усилия врачей.

28-летний Шурал перешел в турецкий клуб из пражской "Спарты" в январе 2019 года, за это время он провел 11 матчей в составе команды, в которых забил один мяч. В составе национальной сборной Чехии он провел 20 встреч и отличился один раз.