Эрдоган предоставил свою охрану Зеленскому

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отдыхает на турецком курорте Бодрум в сопровождении охраны, которую предоставил ему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет «Страна.ua» со ссылкой на местных правоохранителей.

Как сообщили изданию сотрудники полиции Бодрума, на курорте в настоящее время находятся около 20 чиновников высокого уровня из разных стран, однако Зеленский является объектом наиболее активного внимания, и у него «очень серьезная» охрана.

В частности, полицейские рассказали, что предоставленные Эрдоганом телохранители не позволили журналистам сфотографировать Зеленского во время ужина в ресторане.