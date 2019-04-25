Шпион из ОАЭ покончил с собой в турецкой тюрьме

Подданный Объединенных Арабских Эмиратов, задержанный ранее в Турции по подозрению в шпионаже, покончил с собой в тюрьме, сообщает телеканал Habertürk.

На время расследования подозреваемый был помещен в стамбульскую тюрьму Силиври. Его тело нашли в камере.

Отметим, что 19 апреля силы безопасности Турции задержали в Стамбуле двух человек, которых подозревают в шпионской деятельности в пользу ОАЭ. В ходе расследования должно быть установлено, имел ли один из них отношение к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. О втором подозреваемом издание не пишет.

Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании этой дипломатической миссии "в результате конфликта". Тело Хашкаджи до сих пор не найдено.