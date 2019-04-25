11:28

ЗАО AzerGold организовало на Човдарском месторождении просветительское мероприятие на тему «Будущее охраны труда», приуроченное к Всемирному дню охраны труда.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Октай Мамедов рассказал о реализуемых в стране эффективных мерах в направлении охраны труда, а также подчеркнул улучшение ситуации во всех сферах, в том числе в сфере безопасности труда и социальной защиты работников. Отметив, что безопасность труда является одним из приоритетных принципов деятельности ЗАО AzerGold, Октай Мамедов также рассказал об осуществляемой в данном направлении работе.

В ходе мероприятия также был представлен подробный отчет о проделанных в этой сфере в 2018 году работах, а также продемонстрированы применяемые на месторождении Човдар меры по безопасности труда. В мероприятии наравне с руководством и сотрудниками ЗАО AzerGold также приняли участие представители Исполнительной власти Дашкесанского района, представитель Исполнительной власти и председатель муниципалитета села Гушчу, руководство Государственного фонда социальной защиты Дашкесанского района, сотрудники Государственной службы инспекции труда по Гянджинскому региону и Гянджа-Газахского регионального отделения Министерства экономики.