Полиция задержала жителя Баку Руслана Ильясова, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

В то же время, по данному факту в прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК.

* * *

В Баку житель столицы Руслан Ильясов убил своего знакомого Сергея Мусаева ударами топора в голову и грудь, сообщает Report.

Согласно информации, после совершения преступления 48-летний Ильясов скрылся с места происшествия.

Отмечается, что Р.Ильясов и С.Мусаев - бывшие сокамерники.

В Хазарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.