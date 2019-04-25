В Шемахе отметили международный день "Девушки в ИКТ"

Согласно принятой в 2010 году Международным союзом электросвязи резолюции, четвертый день последней недели апреля отмечается как день "Девушки в ИКТ". Эта дата направлена на поддержку повышения роли женщин в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В связи с этой датой Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана организовало серию мероприятий, чтобы подчеркнуть перспективы карьеры и поощрить женщин к обучению в этой области.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Министерство образования, Исполнительная власть Шемахинского района, Центр инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Telecom, клуб “Женщины Азербайджана в ИКТ — FEMMES DIGITALES“, STEP IT Academy и Бакинский офис программы развития Организации Объединенных Наций провели первое мероприятие в Шемахинском городском художественном центре.

На мероприятии, в котором приняли участие до 70 школьниц, обсуждалось значение информационных технологий, важность образования и широкие карьерные возможности в этой области. Центр инноваций и предпринимательства Barama представил участникам информацию, охватывающую “первые шаги в предпринимательстве”, ”успешное предпринимательство” и другие важные моменты.

Также при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Академии робототехники и инженерии AREA и ООО chip.az по случаю дня "Девушки в ИКТ" был проведен тренинг на тему "Женщины в ИКТ: возможности и перспективы". Были организованы занятия на темы: ”Современные тенденции в сфере ИКТ“, "Бизнес в социальных сетях“, ”Путь карьеры для девушек в ИКТ“, ”Возможность работы в области робототехники“, ”Перспективы развития робототехники в Азербайджане".