Глава МИД Хорватии на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-премьером, министром иностранных дел и по делам Европы Республики Хорватия Марией Бурич, сообщает АзерТАдж.

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