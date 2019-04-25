Kapital Bank проводит в регионах ярмарки BirKart

Kapital Bank организует ярмарки BirKart в ряде регионов страны. Ярмарка, к которой присоединились десятки партнеров BirKart, предоставляет клиентам скидки, возможности рассрочки и другие привилегии. Цель проведения ярмарки – стать ближе к тем, кто хочет приобрести BirKart, принять заявки предпринимателей, желающих присоединиться к проекту рассрочки, направить их в соответствующие филиалы, а также предоставить клиентам информацию о выгодных условиях, которые есть у партнеров.

Ярмарка пройдет на протяжении мая по 3 маршрутным линиям в ряде регионов: Гянджа, Товуз, Евлах, Агдаш, Ширван, Агджабеди, Губа, Габала, Гёйчай, Шеки, Загатала, Мингячевир, Барда, Имишли, Масаллы, Ленкорань и Астара.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в трех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, накопления миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомлений предоставляется бесплатно.

BirKart могут приобрести также клиенты, которые не владеют пенсионной или зарплатной картой от Kapital Bank. Для этого все лица старше 18 лет могут обратиться как в один из филиалов ООО “BirKart BOKT”, так и в любой другой филиал Kapital Bank.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. BirKart можно заказать, позвонив на короткий номер 8196, или отправив заказ по WhatsApp, на номер (+99 451) 250 99 99. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях во всех районах и городах Азербайджана.