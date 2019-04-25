Анар Багиров рассказал в Узбекистане о независимости адвокатуры Фото
По приглашению Коллегии адвокатов Узбекистана, 25-26 апреля азербайджанская делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана Анаром Багировым приняла участие в Международном юридическом форуме «Tashkent Law Spring».
На двухдневном форуме, где обсуждались темы международного арбитража и судоисполнения, инвестиций, государственного планирования и административных реформ, принимали участие адвокатские ассоциации стран региона, руководители государственных и негосударственных правовых структур, а также многочисленные юридические организации, специализирующиеся в международной сфере.
В рамках форума при участии председателей Коллегий адвокатов Азербайджана и Узбекистана было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя организациями.
Согласно соглашению, обе структуры будут сотрудничать в сфере развития адвокатуры, усиления роли адвокатуры в сфере законодательного регулирования, юридического просвещения населения, обмене опытом и информации, организации семинаров и практических тренингов, повышении квалификации адвокатов и др.
Выступивший на форуме председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров довел до сведения участников, что благодаря политической воле и судебно-правовой реформе, начатой по инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, с 1999 года Коллегия адвокатов обрела полную независимость, не подчиняется органам исполнительной власти. Также участники форума были проинформированы о реформах в сфере адвокатуры, о принятых мерах по поддержке роли и авторитета, материально-технической базы и финансовой независимости Коллегии Адвокатов по инициативе Президента Ильхама Алиева. Особо было подчеркнуто, что для того, обеспечить высокие стандарты правосудия, жизненно важным является функционирование независимой адвокатуры.
Участники форума с удовлетворением восприняли тот факт, что Коллегия адвокатов Азербайджана является полностью независимой структурой, тогда, как адвокатские структуры многих стран до сих пор не обрели независимость.
В рамках форума были проведены двусторонние встречи с с руководителями Коллегий адвокатов Китая, США, России, Турции, Беларуси и Польши.
После окончания форума азербайджанская делегация посетила административное здание Коллегии адвокатов Узбекистана и Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева.