По приглашению Коллегии адвокатов Узбекистана, 25-26 апреля азербайджанская делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана Анаром Багировым приняла участие в Международном юридическом форуме «Tashkent Law Spring».

На двухдневном форуме, где обсуждались темы международного арбитража и судоисполнения, инвестиций, государственного планирования и административных реформ, принимали участие адвокатские ассоциации стран региона, руководители государственных и негосударственных правовых структур, а также многочисленные юридические организации, специализирующиеся в международной сфере.

В рамках форума при участии председателей Коллегий адвокатов Азербайджана и Узбекистана было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя организациями.

Согласно соглашению, обе структуры будут сотрудничать в сфере развития адвокатуры, усиления роли адвокатуры в сфере законодательного регулирования, юридического просвещения населения, обмене опытом и информации, организации семинаров и практических тренингов, повышении квалификации адвокатов и др.